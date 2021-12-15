Богдан о Зеленском: Куском говна тоже можно войти в историю

Зеленский: Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь Фото: president.gov.ua

"Он войдет в историю. Куском говна же тоже можно зайти в историю. Хотелось же для страны что-то светлое, доброе. Ну, я мзду не беру – мне за державу обидно", – сказал Богдан.

Зеленский в феврале 2020 года в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что хочет быть в истории.

"Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории", – сказал глава государства.

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