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Богдан: После покушения на Шефира Зеленский все время перепуганный сидит. У них все время заговоры

 
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В Управлении госохраны утверждали, что охрану президента в последний год не усиливали
В Управлении госохраны утверждали, что охрану президента в последний год не усиливали
Фото: radiosvoboda.org

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в окружении президента Владимира Зеленского после покушения на его первого помощника Сергея Шефира "все ездят на броневиках с кучей охраны". Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в контексте разговора об урегулировании конфликта на Донбассе.

"Что сделает Владимир Александрович? Он что? Он перепуганный сидит. У них все время какие-то заговоры..." – сказал политик.

По его словам, после покушения на Шефира сотрудники Управления госохраны, которые должны работать сутки через трое, работают "три на три".

"Все ездят на броневиках с кучей охраны. Вот то, что снимают наши журналисты, что проехало четыре машины – то хрень. Там есть передовая группа, группа прикрытия, боковые, выстраиваются оперативники по этому... участковых гоняют, переодевают… Там наука, как это все делается. Он даже не знает про это. И вот с этим бардаком в голове они и живут", – заявил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он перенес операцию.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану. 2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении. 

24 сентября издание "Украинская правда" писало, что Зеленский усилил охрану и увеличил количество машин в кортеже. В УГО это опровергли, заявив, что президентов усиленно охраняют с 2014 года в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе, но после покушения на Шефира охрану не усиливали.

В Управлении госохраны отметили, что работников Офиса президента охраняет не УГО, а другие органы. Количество автомобилей кортежа президента и его охранников в УГО  не разглашают.

По словам Богдана, сейчас у Зеленского "охраны 57 человек". Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в декабре этого года заявил, что у президента "более 70 работников УГО в первом круге "лички". По его словам, у предыдущего главы государства Петра Порошенко в личной охране было 10–15 человек. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Госохрана, Управление госохраны, Владимир Зеленский, охранник, охрана, Андрей Богдан, Сергей Шефир, кортеж, покушение на Шефира
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