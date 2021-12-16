Богдан: После покушения на Шефира Зеленский все время перепуганный сидит. У них все время заговоры

В Управлении госохраны утверждали, что охрану президента в последний год не усиливали Фото: radiosvoboda.org

"Что сделает Владимир Александрович? Он что? Он перепуганный сидит. У них все время какие-то заговоры..." – сказал политик.

По его словам, после покушения на Шефира сотрудники Управления госохраны, которые должны работать сутки через трое, работают "три на три".

"Все ездят на броневиках с кучей охраны. Вот то, что снимают наши журналисты, что проехало четыре машины – то хрень. Там есть передовая группа, группа прикрытия, боковые, выстраиваются оперативники по этому... участковых гоняют, переодевают… Там наука, как это все делается. Он даже не знает про это. И вот с этим бардаком в голове они и живут", – заявил Богдан.

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