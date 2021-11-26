Охранники Зеленского сбили с ног журналистку

После пресс-марафона Зеленского встречали журналисты, не попавшие на мероприятие Скриншот: PavlovskyNews / Telegram

У здания, где проходил пресс-марафон, собрались журналисты, которые не попали на мероприятие. Охрана Зеленского оттесняла их, возле автомобиля президента произошла давка, в результате которой журналистка упала на землю.

По данным телеканала, пострадала журналистка Анна Дзьоба.

"Представители УГО толкнули [меня] на капот автомобиля, после этого меня повалили на землю. Вот так завершилась пресс-конференция Владимира Зеленского. Сейчас ожидаем скорую помощь", – рассказала она.

Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео инцидента.