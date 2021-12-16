Богдан: Зеленский хочет быть похожим на молодого Путина

Гордон попросил прокомментировать его впечатление о том, что Зеленский – это "украинский вариант молодого и относительно "хорошего" такого Путина".

На это Богдан сказал: "Ничем не напоминает Путина. Он хочет быть похожим на Путина. Хочет. Но хотеть и иметь – это разные вещи. Это пародия. Это то, чем они занимались. Это неудачное пародирование Путина. Путин – это десятилетия, он первые пять лет был либералом. Он экономику строил, он правильные вещи принимал. Дальше он выстроил какую-то свою систему".

Экс-глава ОПУ отметил, что не вправе давать оценки стране, гражданином которой не является.

"Он долго работал, он знал, что такое бюрократический процесс, он знал, что такое закон. Все, ктоо его критикуют... с точки зрения закона там бумажка к бумажке. Он санкции СНБО не вводил. Там решения судов", – заявил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



