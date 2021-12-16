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Богдан: Зеленский хочет быть похожим на молодого Путина

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Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года
Фото: president.gov.ua

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ничем не напоминает лидера России Владимира Путина.

Гордон попросил прокомментировать его впечатление о том, что Зеленский – это "украинский вариант молодого и относительно "хорошего" такого Путина".

На это Богдан сказал: "Ничем не напоминает Путина. Он хочет быть похожим на Путина. Хочет. Но хотеть и иметь – это разные вещи. Это пародия. Это то, чем они занимались. Это неудачное пародирование Путина. Путин – это десятилетия, он первые пять лет был либералом. Он экономику строил, он правильные вещи принимал. Дальше он выстроил  какую-то свою систему".

Экс-глава ОПУ отметил, что не вправе давать оценки стране, гражданином которой не является.

"Он долго работал, он знал, что такое бюрократический процесс, он знал, что такое закон. Все, ктоо его критикуют... с точки зрения закона там бумажка к бумажке. Он санкции СНБО не вводил. Там решения судов", – заявил Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, СНБО, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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