Богдан: Зеленский хочет быть похожим на молодого Путина

Гордон попросил прокомментировать его впечатление о том, что Зеленский – это "украинский вариант молодого и относительно "хорошего" такого Путина".
На это Богдан сказал: "Ничем не напоминает Путина. Он хочет быть похожим на Путина. Хочет. Но хотеть и иметь – это разные вещи. Это пародия. Это то, чем они занимались. Это неудачное пародирование Путина. Путин – это десятилетия, он первые пять лет был либералом. Он экономику строил, он правильные вещи принимал. Дальше он выстроил какую-то свою систему".
Экс-глава ОПУ отметил, что не вправе давать оценки стране, гражданином которой не является.
"Он долго работал, он знал, что такое бюрократический процесс, он знал, что такое закон. Все, ктоо его критикуют... с точки зрения закона там бумажка к бумажке. Он санкции СНБО не вводил. Там решения судов", – заявил Богдан.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.