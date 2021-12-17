Витренко об отопительном сезоне в феврале: Две недели морозов до 15 градусов – будут проблемы

"Если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были бы и три года назад, и 10 лет назад", – сказал Витренко.

По его словам, в мире нет таких энергетических систем, которые бы не зависели от температуры воздуха в зимний период.

Поэтому, отметил Витренко, "в подземных хранилищах запасы газа больше обычного".

"Сейчас нормальные запасы газа, которые создало государство… Уголь – да, критически малые запасы. Меньше обычного. Но с другой стороны сейчас идет много угля", – подчеркнул глава правления НАК.

Витренко говорил 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму.