Богдан: Нам надо молиться, чтобы была теплая зима. До -5 °С мы как-то пройдем. Если будет -5…-10 °С, будут веерные отключения, а если будет -15 °С, мы нахер замерзнем

"Вот у нас еще декабрь – это предновогодний праздничный месяц, когда все тратят деньги как-то с надеждой, что мы что-то вытащим из кубышки и проживем. Но в январе-феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет сворачиваться промышленность, будут уменьшаться поступления в бюджет. У нас на цене газа и электроэнергии будет сворачиваться экономика", – сказал он.

Богдан на вопрос, понимает ли это президент Владимир Зеленский, ответил: "Не понимает, вообще не понимает приблизительно даже, о чем речь идет".

"Составляющая – это энергоноситель. У нас энергетический кризис. Он на пресс-конференции говорит: "У нас с 14-го по 18-й год было гораздо хуже с количеством газа в хранилищах – гораздо меньше. И мы вроде прошли. Сейчас у нас выше". Но он не понимает: в это время не количество газа в ПГХ имеет значение. Имеет огромное значение количество газа в трубе, в газотранспортной системе. Там должно быть определенное давление. И сколько ты из газотранспортной системы забрал, столько же одновременно ты должен туда закачать. Вот в конце февраля, если у нас будут морозы точно такие же, как были в прошлом году, мы математически… У нас газ будет в хранилищах, но достать его оттуда одномоментно невозможно. В то время – 10-го условного февраля – если будет -15 ºС, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки. Их надо отключать. Как Алчевск. Дальше у нас в том же феврале начинается энергетический кризис. Потому что угля нету. И те корабли, которые, как говорит Владимир Александрович, плывут, – их мало. У нас потребление в разы выше", – заявил он.

Бывший глава ОПУ отметил, что это корабли ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

"Это ДТЭКовские корабли. И суть конфликта с Ахметовым – это именно… Это несколько раз звучало. Но это же общая ответственность и государства, и частного [сектора]. Так к ДТЭК же корабли плывут, а к государству не плывут. Вы же не побеспокоились, вы же не понимаете, что у вас в феврале будет. Если будут февральские морозы, у нас жопа. У нас планово… Они спустили воду. Воды в водохранилищах не хватает. Они сейчас гонят всю воду, которая есть. Они спустили воду. У нас хватает на один месяц. Мы ее сейчас в декабре выпустим – и январь-февраль воды не будет. Мы не сможем генерировать пиковую нагрузку. Они планируют… Они говорят, будет работать 15 блоков из 15 существующих атомных", – заявил Богдан.

По его словам, в Украине сейчас работает 14 блоков.

"Это дальше того инженерного предела, который мы когда-либо делали. Мы не знаем, какие будут реакции. Плюс атомные блоки – они… Профессионалы говорят: вылетают. Это просто автоматика сработала: скакнула нагрузка – и все: автоматика отключает блок. Это какое-то время регламентных работ. Оно длинное. У нас пиковые нагрузки в февральские морозы просто нечем перекрывать. И что будет? Лебедь один, второй, третий, четвертый… За это должен кто-то отвечать. Но не будет же отвечать за это Владимир Александрович, который к этому привел. Надо назначить виноватого. Дим, назначат виноватым самого богатого человека в стране: Рината Леонидовича Ахметова. Неважно. Смотри: народу будет нравиться. Народу ведь нравится, когда грабят богатых", – заявил он.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube