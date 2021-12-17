Пока у нас такой северный сосед, шантаж газом и углем продолжится, Украине нужна полная энергонезависимость – Витренко

"В мире энергетический кризис, рекордно высокие цены. К примеру, цена на газ за последний год выросла в семь раз. Я в энергетике уже более 20 лет и такого не помню, растут цены и на уголь. Но несмотря на постоянные прогнозы касаемо катастрофы, в Украине все работает, отопительный сезон в большинстве случаев начался своевременно, задержки были связаны с тем, что частные поставщики не выполняли своих обязательств, однако есть "Нафтогаз Украины" для того, чтобы в таких ситуациях спасать страну", – сказал он.

Глава "Нафтогаза" оценил возможные риски отопительного сезона и рассказал, что, по его мнению, надо сделать, чтобы их избежать.

"Если в феврале [2022 года] в Украине две недели будет 15 градусов мороза, действительно будут проблемы. Но такие же проблемы были и три и десять лет назад. Нет в мире таких энергетических систем, которые бы проектировались так, чтобы не было никаких проблем. Для этого нужны нереальные запасы газа, это очень дорого. Даже самые богатые страны не могут себе позволить такую роскошь. Сейчас у нас запасов газа в хранилищах больше, чем обычно. Но пока у нас будет такой северный сосед, он будет нас [Украину] шантажировать газом, углем и т.д. Для этого Украине необходимо становиться энергонезависимой, отказаться от импорта угля, газа и нефтепродуктов. Для этого надо радикально повышать уровень энергоэффективности", – добавил Витренко.