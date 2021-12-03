В Харьковской области нашли месторождение газа на 5 млрд м³

"Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. м³ газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд м³ газа", - говорится в сообщении.

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 м. В настоящее время продолжаются испытания и исследования скважины, но в компании рассчитывают на большую перспективность месторождения.

В компании определили еще 10 участков, имеющих перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них была разработана ускоренная программа геологоразведки на ближайшие три года.