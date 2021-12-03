В Харьковской области нашли месторождение газа на 5 млрд м³

"Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. м³ газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд м³ газа", - говорится в сообщении.
Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 м. В настоящее время продолжаются испытания и исследования скважины, но в компании рассчитывают на большую перспективность месторождения.
В компании определили еще 10 участков, имеющих перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них была разработана ускоренная программа геологоразведки на ближайшие три года.
С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.
Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК "Нафтогаз", газ в Украину импортируют около 80 компаний.
АО "Укргазвидобування", 100% которого принадлежит "Нафтогазу", в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд м³) по сравнению с 2019 годом. В январе – сентябре 2021 года предприятие сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд м³) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд м³, отмечает "Интерфакс-Украина".
"Укргазвидобування" в сентябре 2021 года сократило отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2021 года госкомпания добыла 10,2 млрд м³ природного газа, заявляла ее пресс-служба 5 октября.
20 октября 2021 года глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта. Этой цели, по мнению Витренка, можна достичь в течение пяти лет.
Чтобы Украина экспортировала газ, населению страны нужно его экономить, сказал Витренко. "Если Украина потребляла бы на душу населения, как в ЕС, то мы бы вообще не импортировали, а экспортировали", – отметил он.