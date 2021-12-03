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В Харьковской области нашли месторождение газа на 5 млрд м³

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Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. м&sup3; газа в сутки, сообщают в АО "Укргазвидобування"
Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. м³ газа в сутки, сообщают в АО "Укргазвидобування"
Фото: depositphotos.com

В Харьковской области открыли новое месторождение газа с ресурсами до 5 млрд м³. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба АО "Укргазвидобування".

"Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. м³ газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд м³ газа", - говорится в сообщении.

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 м. В настоящее время продолжаются испытания и исследования скважины, но в компании рассчитывают на большую перспективность месторождения.

В компании определили еще 10 участков, имеющих перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них была разработана ускоренная программа геологоразведки на ближайшие три года.

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК "Нафтогаз", газ в Украину импортируют около 80 компаний.

АО "Укргазвидобування", 100% которого принадлежит "Нафтогазу", в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд  м³) по сравнению с 2019 годом. В январе – сентябре 2021 года предприятие сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд  м³) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд  м³, отмечает "Интерфакс-Украина".

"Укргазвидобування" в сентябре 2021 года сократило отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2021 года госкомпания добыла 10,2 млрд м³ природного газа, заявляла ее пресс-служба 5 октября.

20 октября 2021 года глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта. Этой цели, по мнению Витренка,  можна достичь в течение пяти лет.

Чтобы Украина экспортировала газ, населению страны нужно его экономить, сказал Витренко. "Если Украина потребляла бы на душу населения, как в ЕС, то мы бы вообще не импортировали, а экспортировали", – отметил он.

Теги: Харьков, газ, НАК Нафтогаз, Укргазвидобування, природный газ
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