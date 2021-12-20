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Макогон о ценах на газ в Европе: Россия продолжает шантаж из-за "Северного потока – 2"

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Шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока 2", отметил Макогон
Шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока – 2", отметил Макогон
Фото: EPA

Российский "Газпром" продолжает шантажировать Европу с целью как можно быстрейшего запуска газопровода "Северный поток – 2", который проходит сертификацию в ФРГ. Такое мнение 20 декабря в Facebook выразил генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности и несмотря на заявления главы РФ об увеличении поставок в ЕС, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь, – написал Макогон. – Поэтому "Газпром" не планирует увеличивать транзит до более 109 млн м³ в сутки, как это предусмотрено действующим контрактом".

По словам Макогона, "выводы очевидны – шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока – 2".

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159064304069081

Как свидетельствуют данные биржи ICE на 21.10 20 декабря, цена на газ в Европе составляет €147,5 за 1 МВт-ч, или около $1763 за 1 тыс. м³.

14 декабря цена газа в Европе составляла €130,68 за 1 МВт-ч, или около $1567 за 1 тыс. м³. "Коммерсантъ" отмечал, что стоимость газа превысила отметку $1500 впервые с октября.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Он спровоцировал рост цен на газ. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал "Коммерсантъ".

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".

Теги: Газпром, Россия, газ, дефицит, газопровод, транзит, шантаж, Европа, российский газ, запуск, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, цена на газ, давление, ЕС
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