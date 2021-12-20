Макогон о ценах на газ в Европе: Россия продолжает шантаж из-за "Северного потока – 2"

"Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности и несмотря на заявления главы РФ об увеличении поставок в ЕС, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь, – написал Макогон. – Поэтому "Газпром" не планирует увеличивать транзит до более 109 млн м³ в сутки, как это предусмотрено действующим контрактом".

По словам Макогона, "выводы очевидны – шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока – 2".

Как свидетельствуют данные биржи ICE на 21.10 20 декабря, цена на газ в Европе составляет €147,5 за 1 МВт-ч, или около $1763 за 1 тыс. м³.

14 декабря цена газа в Европе составляла €130,68 за 1 МВт-ч, или около $1567 за 1 тыс. м³. "Коммерсантъ" отмечал, что стоимость газа превысила отметку $1500 впервые с октября.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Он спровоцировал рост цен на газ. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал "Коммерсантъ".

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2".