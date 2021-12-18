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Вице-канцлер Германии Хабек назвал ошибкой "Северный поток – 2"

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"Северный поток 2" еще не сертифицирован в Европе, но, как заявляли в "Газпроме", готов к запуску
"Северный поток – 2" еще не сертифицирован в Европе, но, как заявляли в "Газпроме", готов к запуску
Фото: nord-stream2.com

Вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток – 2" с геополитической точки зрения всегда было ошибкой.

Он подчеркнул, что все страны ЕС, кроме Германии и Австрии, всегда были против строительства.

Вопрос о том, будет ли введен "Северный поток – 2" в эксплуатацию, остается открытым и будет решаться с позиции европейского и национального права.

Газопровод и компания, которая его эксплуатирует, должны принадлежать разным компаниям, отметил Хабек.

Он также подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия РФ не может остаться без "острых последствий" и "не может быть запретов на то, чтобы думать об этом".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании "Оператор ГТС Украины" допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если президент РФ Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не рискнет вторгнуться в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Германия, Австрия, ФРГ, строительство, газопровод, документы, Северный поток – 2, Роберт Хабек
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