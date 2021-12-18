Вице-канцлер Германии Хабек назвал ошибкой "Северный поток – 2"

"Северный поток – 2" еще не сертифицирован в Европе, но, как заявляли в "Газпроме", готов к запуску Фото: nord-stream2.com

Он подчеркнул, что все страны ЕС, кроме Германии и Австрии, всегда были против строительства.

Вопрос о том, будет ли введен "Северный поток – 2" в эксплуатацию, остается открытым и будет решаться с позиции европейского и национального права.

Газопровод и компания, которая его эксплуатирует, должны принадлежать разным компаниям, отметил Хабек.

Он также подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия РФ не может остаться без "острых последствий" и "не может быть запретов на то, чтобы думать об этом".