Вторую нитку "Северного потока – 2" начали заполнять газом

"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", – говорится в сообщении.

Указано, что ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы.

В компании подчеркнули, что газопровод "был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию".

Ранее в компании поясняли, что речь пока идет о наполнении труб техническим газом, чтобы поддерживать давление, необходимое для транспортировки газа в дальнейшем.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Nord Stream 2 AG 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании "Оператор ГТС Украины" допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.