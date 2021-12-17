"Северный поток – 2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания – МИД Украины

Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД Украины 16 декабря.

"Северный поток – 2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания. Это политический проект, который выгоден России, но противоречит базовому принципу энергетики ЕС – диверсификации", – сказал Кулеба.

Он отметил, что граждане и бизнесы стран ЕС уже смогли убедиться, что РФ использует газ как оружие, платя значительно более высокую цену за газ.

Президент России Владимир Путин шантажировал страны ЕС с самого начала искусственного энергетического кризиса, намекая, что именно сертификация "Северного потока – 2" позволит вернуть цены на газ к прежнему уровню, напомнил Кулеба.

"Что это как не использование газа как оружия?" – подчеркнул он.

По словам Кулебы, в первом телефонном разговоре с новым главой МИД ФРГ Анналеной Бербок они согласились, что к трубопроводу должны быть применены как буква, так и дух Третьего энергопакета ЕС.