В США заявили, что правительство ФРГ сделало решительные заявления о "Северном потоке – 2"

Между властями США и новым правительством ФРГ "состоялись хорошие обсуждения" по вопросу "Северного потока – 2", отметили в американской администрации Фото: EPA

Об этом в ходе телефонного брифинга 17 декабря сообщил представитель высокого ранга администрации по дипломатическому взаимодействию США в отношении постоянной приверженности суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Госдепартамента США.

Во время мероприятия СМИ спросили чиновника, ожидают ли в Вашингтоне, что Берлин предотвратит или задержит запуск "Северного потока – 2" в случае вторжения РФ в Украину.

"Вы видели договоренности между США и Германией относительно последствий для украинской и европейской безопасности в свете продвижения проекта "Северный поток – 2". А также договоренности и взаимопонимание между нами относительно поддержки Украины и будущего этого трубопровода, в том числе упоминание о его приостановке в случае дальнейшей агрессии", – ответил представитель администрации.

По его словам, между властями США и новым правительством ФРГ "состоялись хорошие обсуждения" по вопросу газопровода.

"Они [правительство Германии] сами делали некоторые очень решительные заявления в отношении "Северного потока – 2" и их продолжающейся поддержки соглашения, которое мы с ними заключили", – резюмировал представитель администрации.