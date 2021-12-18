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ПОЛИТИКА

В США заявили, что правительство ФРГ сделало решительные заявления о "Северном потоке – 2"

Между властями США и новым правительством ФРГ "состоялись хорошие обсуждения" по вопросу "Северного потока 2", отметили в американской администрации
Между властями США и новым правительством ФРГ "состоялись хорошие обсуждения" по вопросу "Северного потока – 2", отметили в американской администрации
Фото: EPA

Власти США провели хорошие переговоры с новым правительством Германии по вопросу газопровода "Северный поток – 2" на фоне эскалации ситуации вблизи границы Украины.

Об этом в ходе телефонного брифинга 17 декабря сообщил представитель высокого ранга администрации по дипломатическому взаимодействию США в отношении постоянной приверженности суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Госдепартамента США.

Во время мероприятия СМИ спросили чиновника, ожидают ли в Вашингтоне, что Берлин предотвратит или задержит запуск "Северного потока – 2" в случае вторжения РФ в Украину.

"Вы видели договоренности между США и Германией относительно последствий для украинской и европейской безопасности в свете продвижения проекта "Северный поток – 2". А также договоренности и взаимопонимание между нами относительно поддержки Украины и будущего этого трубопровода, в том числе упоминание о его приостановке в случае дальнейшей агрессии", – ответил представитель администрации.

По его словам, между властями США и новым правительством ФРГ "состоялись хорошие обсуждения" по вопросу газопровода.

"Они [правительство Германии] сами делали некоторые очень решительные заявления в отношении "Северного потока – 2" и их продолжающейся поддержки соглашения, которое мы с ними заключили", – резюмировал представитель администрации.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании "Оператор ГТС Украины" допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Главой МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если президент РФ Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не рискнет вторгнуться в Украину.

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Украина, Берлин, правительство, Госдепартамент США, ФРГ, Вашингтон, агрессия, газопровод, вторжение, безопасность, Северный поток – 2, российский газ, соглашение, запуск, брифинг
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