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"Нафтогаз" пожаловался на действия "Газпрома" в Еврокомиссию

Действия "Газпрома" повлекли за собой значительные негативные последствия для европейских потребителей
Действия "Газпрома" повлекли за собой значительные негативные последствия для европейских потребителей
Фото: depositphotos.com

Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" пожаловалась в Еврокомиссию на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке и призвала Генеральный директорат по конкуренции принять немедленные меры для нормализации ситуации. Об этом сообщила 22 декабря пресс-служба "Нафтогазу".

В компании объяснили, что, несмотря на растущий спрос на газ, "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском рынке, ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с российским монополистом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей", – заявил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" в своей жалобе отметил ряд конкретных злоупотреблений, например умышленный отказ "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих российской компании или в которых она имеет значительные забронированные объемы.

В украинской компании заявили, что "Газпром" также внезапно и без причин прекратил продажу газа через собственную электронную платформу. Компания отказалась от поставок больших объемов газа в ЕС, имея достаточные объемы и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС.

В "Нафтогазі" такоже пожаловалысь, что "Газпром" без причин не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ ­– Украина. Компания продолжает блокировать экспорт газа, добываемый в России частными компаниями, и блокирует транзит из стран Центральной Азии в Европу.

В "Нафтогазі" считают, что цель этого – создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС для скорейшего запуска газопровода "Северный поток – 2" без соблюдения требований европейских законов.

Контекст:

В 2021 году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании были заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³.

К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал "Коммерсантъ".

Но уже 21 декабря стоимость на газовом хабе TTF в Нидерландах превысила $2000 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК. А также заявление 13 декабря нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что в настоящее время газопровод "Северный поток – 2" не может быть запущен из-за несоответствия энергетическому праву ЕС.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, Еврокомиссия, НАК Нафтогаз, газопровод, транзит, Северный поток, Европа, Евросоюз, Юрий Витренко, российский газ, ЕС
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