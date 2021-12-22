"Нафтогаз" пожаловался на действия "Газпрома" в Еврокомиссию

Действия "Газпрома" повлекли за собой значительные негативные последствия для европейских потребителей Фото: depositphotos.com

В компании объяснили, что, несмотря на растущий спрос на газ, "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском рынке, ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с российским монополистом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей", – заявил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" в своей жалобе отметил ряд конкретных злоупотреблений, например умышленный отказ "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих российской компании или в которых она имеет значительные забронированные объемы.

В украинской компании заявили, что "Газпром" также внезапно и без причин прекратил продажу газа через собственную электронную платформу. Компания отказалась от поставок больших объемов газа в ЕС, имея достаточные объемы и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС.

В "Нафтогазі" такоже пожаловалысь, что "Газпром" без причин не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ ­– Украина. Компания продолжает блокировать экспорт газа, добываемый в России частными компаниями, и блокирует транзит из стран Центральной Азии в Европу.

В "Нафтогазі" считают, что цель этого – создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС для скорейшего запуска газопровода "Северный поток – 2" без соблюдения требований европейских законов.