Украина договорилась с Венгрией о гарантированных поставках газа – гендиректор "Оператора ГТС Украины"

"Впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы. Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии относительно внедрения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина", – написал он.

Гендиректор ОГТСУ отметил, что в соглашении предусмотрено "создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину".

"Это шаг для усиления нашей безопасности и новых возможностей для трейдеров из Украины и Европы. [...] Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн м³ газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа Киевом, являющимся крупнейшим потребителем газа", – объяснил Макогон.

По его данным, вместе с мощностями из Словакии (27 млн м³) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн м³ в сутки.

"Пока сделка заключается на тестовые три месяца. За это время мы с венгерскими коллегами планируем согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продолжить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению", – подчеркнул Макогон.

Он рассказал, что первый месячный аукцион состоится 17 января.