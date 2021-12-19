"Газпром" снизил поставки газа в Европу по газопроводу, который грозил перекрыть Лукашенко

Агентство отмечает, что на компрессорной станции "Мальнов" (крайняя западная точка трубопровода) транзит газа упал с 4000 МВт-ч (380 тыс. м³) в час, которые фиксировались в течение дня кратковременно, до 370 МВт-ч (35 тыс. м³).

"Интерфакс" пишет со ссылкой на платформу бронирования GSA Platform, что на 20 декабря российская компания "Газпром" заказала минимальный за месяц объем прокачки по польскому участку газопровода "Ямал – Европа" – только 3,8 млн м³ (за час в среднем около 158 тыс. м³) при предложении в 89,1 млн м³ (около 3,71 млн м³ в час).

Бронь снижается уже несколько дней подряд, 17 декабря она составляла 27 млн м³.

"Интерфакс" не исключает, что 20 декабря газопровод "Ямал – Европа" будет балансировать "с физической точки зрения" на грани остановки, поскольку есть и реверсные заявки на поставку – с запада на восток.

11 ноября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может в ответ на закрытие границы со стороны Польши и новые санкции перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу "Ямал – Европа".

Комментируя угрозу Лукашенко, президент России Владимир Путин согласился, что тот может это сделать.