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"Газпром" снизил поставки газа в Европу по газопроводу, который грозил перекрыть Лукашенко

Газопровод может оказаться на грани остановки
Газопровод может оказаться на грани остановки
Фото: ЕРА

19 декабря поставки российского газа через газопровод "Ямал – Европа" снизились по сравнению с кратковременным увеличением 18 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade.

Агентство отмечает, что на компрессорной станции "Мальнов" (крайняя западная точка трубопровода) транзит газа упал с 4000 МВт-ч (380 тыс. м³) в час, которые фиксировались в течение дня кратковременно, до 370 МВт-ч (35 тыс. м³).

"Интерфакс" пишет со ссылкой на платформу бронирования GSA Platform, что на 20 декабря российская компания "Газпром" заказала минимальный за месяц объем прокачки по польскому участку газопровода "Ямал – Европа" – только 3,8 млн м³ (за час в среднем около 158 тыс. м³) при предложении в 89,1 млн м³ (около 3,71 млн м³ в час).

Бронь снижается уже несколько дней подряд, 17 декабря она составляла 27 млн м³.

"Интерфакс" не исключает, что 20 декабря газопровод "Ямал – Европа" будет балансировать "с физической точки зрения" на грани остановки, поскольку есть и реверсные заявки на поставку – с запада на восток.

11 ноября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может в ответ на закрытие границы со стороны Польши и новые санкции перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу "Ямал – Европа".

Комментируя угрозу Лукашенко, президент России Владимир Путин согласился, что тот может это сделать.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал "Коммерсантъ".

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

16 декабря цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. м³.

Теги: Газпром, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, газ, газопровод, транзит, Европа, российский газ, цена на газ
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