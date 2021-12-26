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Из-за неумения прогнозировать украинские власти проспали вопросы газа и ситуацию с углем – Гройсман

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Гройсман связал ситуацию с энергетикой с независимостью Украины
Гройсман связал ситуацию с энергетикой с независимостью Украины
Фото: kmu.gov.ua

Проблемы в энергетической сфере возникли в Украине из-за недоработки власти, заявил бывший премьер-министр страны Владимир Гройсман в опубликованном 24 декабря интервью журналу "Країна".

"Идет централизация финансовых ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Имели деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Беларуси, а по сути – России", – сказал он.

Экс-премьер считает, что "так можно сделать только умышленно".

"Есть два варианта – либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высокой. Здесь вопрос нашей независимости", – объяснил Гройсман.

Он подчеркнул, что планировали заготовить 2,8 млн тонн угля, а "сейчас меньше 400 тыс.".

"За этим стоят конкретные люди. Мы попали в плен к непрофессиональной и безответственной власти, имитирующей деятельность", – заявил Гройсман.

Контекст:

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отмечал "Фокус".

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

В Минэнергетики подчеркивали, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн. В то же время 21 декабря в Минэнерго отметили, что в Украине ни одна ТЭС не имеет минимальных запасов угля.

Теги: Россия, Беларусь, газ, уголь, энергетика, бюджет, Владимир Гройсман, отопительный сезон, деньги
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