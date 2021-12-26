Из-за неумения прогнозировать украинские власти проспали вопросы газа и ситуацию с углем – Гройсман

"Идет централизация финансовых ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Имели деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Беларуси, а по сути – России", – сказал он.

Экс-премьер считает, что "так можно сделать только умышленно".

"Есть два варианта – либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высокой. Здесь вопрос нашей независимости", – объяснил Гройсман.

Он подчеркнул, что планировали заготовить 2,8 млн тонн угля, а "сейчас меньше 400 тыс.".

"За этим стоят конкретные люди. Мы попали в плен к непрофессиональной и безответственной власти, имитирующей деятельность", – заявил Гройсман.