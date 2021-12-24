В связи с подорожанием газа Шмыгаль анонсировал государственную поддержку производителям и потребителям хлеба

Шмыгаль отметил, что газ в Европе подорожал в пять раз Фото: kmu.gov.ua

"За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в пять раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопека, и потребителя. По инициативе президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их уже в ближайшее время", – сказал он.

Премьер отметил, что планируется также "ограничить наценки для ряда социальных и пищевых продуктов, что позволит сдержать рост их цены".

В правительстве, по его словам, уже проводят консультации с бизнесом.

На брифинге в Офисе президента Украины Шмыгаль уточнил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба", отмечает "Укринформ".

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.