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В Европе резко снизилась стоимость газа

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Рост цен на газ связывают с действиями "Газпрома"
Рост цен на газ связывают с действиями "Газпрома"
Фото: ЕРА

Стоимость природного газа на газовом хабе TTF в Нидерландах менее чем за четыре часа 23 декабря снизилась примерно на 17%, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

В 9.54 цена была €162,355 за МВт-час, что составляет около $1946 за 1 тыс. м³.

В 12.31 стоимость упала до €135,3 за МВт-час, то есть примерно $1622 за 1 тыс. м³.

Таким образом, разница составила более $300.

В дальнейшем цена снова незначительно выросла.

Скриншот: theice.com
Скриншот: theice.com

Контекст:

Цена газа растет на фоне сообщений, что власти Германии, вероятно, не сертифицируют российский газопровод "Северный поток – 2" в первой половине 2022 года. В то же время "Газпром" остановил прокачку газа через газопровод "Ямал – Европа". По данным сайта оператора Gascade, по состоянию на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет горючее в Европу.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Теги: газ, Нидерланды, дефицит, газопровод, Европа, российский газ, цена на газ, цена
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