В Европе резко снизилась стоимость газа

В 9.54 цена была €162,355 за МВт-час, что составляет около $1946 за 1 тыс. м³.

В 12.31 стоимость упала до €135,3 за МВт-час, то есть примерно $1622 за 1 тыс. м³.

Таким образом, разница составила более $300.

В дальнейшем цена снова незначительно выросла.

Скриншот: theice.com