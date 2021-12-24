Стоимость газа в Европе опускалась 24 декабря ниже $1200 за 1 тыс. м³

В 13.58 цена была €98,655 за МВт-час, что составляет $1183 за 1 тыс. м³.
Позже стоимость повысилась, произошло несколько ценовых скачков.
21 декабря стоимость природного газа в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.
23 декабря сцена снизилась примерно на 17%.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
Цена газа растет на фоне сообщений, что власти Германии, вероятно, не сертифицируют российский газопровод "Северный поток – 2" в первой половине 2022 года. В то же время "Газпром" остановил прокачку газа через газопровод "Ямал – Европа". По данным сайта оператора Gascade, по состоянию на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет горючее в Европу.
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000.