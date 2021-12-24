Стоимость газа в Европе опускалась 24 декабря ниже $1200 за 1 тыс. м³

В 13.58 цена была €98,655 за МВт-час, что составляет $1183 за 1 тыс. м³.

Позже стоимость повысилась, произошло несколько ценовых скачков.

21 декабря стоимость природного газа в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

23 декабря сцена снизилась примерно на 17%.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Контекст:

Цена газа растет на фоне сообщений, что власти Германии, вероятно, не сертифицируют российский газопровод "Северный поток – 2" в первой половине 2022 года. В то же время "Газпром" остановил прокачку газа через газопровод "Ямал – Европа". По данным сайта оператора Gascade, по состоянию на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет горючее в Европу.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000.