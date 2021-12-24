Витренко о поставках газа в Украину: Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор

Жидкий газ в Украину не может заходить из Польши через трубы, отметил Витренко Фото: ЕРА

"Есть отдельные частные компании, импортировавшие LNG через Польшу. Но здесь немаловажный момент. Физически суда из LNG в Украину заходить не могут. И даже из терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы", – сказал он.

По словам главы "Нафтогазу", чтобы практически обеспечить поставки жидкого газа из Германии через Польшу, "на польской стороне ближе к территории Украины нужно "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру".

"Это возможно, но это время. И опять-таки инвестиции со стороны Польши, которые они пока не делают. Они хотели, чтобы для этого использовались европейские деньги. Свои деньги для этого они не хотят использовать", – объяснил Витренко.

Он считает, что Украина может покупать газ у американских экспортеров, "но вопрос энергобезопасности это не решает, это решает вопросы хеджирования рисков, денежных спекуляций, рискованных операций".

"Если мы хотим решить вопросы физической безопасности и физической диверсификации, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что, если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет", – отметил Витренко.

Он подчеркнул, что, "если делать все правильно и по уму", Украине через три – пять лет не нужно будет импортировать газ.