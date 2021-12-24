Из-за цен на газ в Украине приостанавливают производство некоторых сладостей

"При стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за 1 тыс. м³ кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках", – объяснил Балдынюк.

Он рассказал, что украинские кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. В ноябре производители сладостей покупали газ по ценам в среднем около 40 тыс. грн, и уже тогда производство многих видов продукции было нерентабельным.