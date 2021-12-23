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"Газпром" и без "Северного потока – 2" может обойтись без транзита газа через Украину – Витренко

Витренко отметил, что "Газпром" качает через Украину больше газа, чем прописано в контрактах
Витренко отметил, что "Газпром" качает через Украину больше газа, чем прописано в контрактах
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Российский "Газпром" может прекратить транзит газа через Украину независимо от запуска газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение глава "НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко выразил агентству "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 23 декабря.

"Если будет введен в эксплуатацию "Северный поток – 2", можно не ожидать продолжения транзита через Украину. Более того, даже в 2019 году, когда мы заключали новый транзитный контракт, понимали, что "Газпром", в принципе, может обойтись вообще без транзита через Украину, даже без "Северного потока – 2", – сказал он.

По словам главы "Нафтогазу", "Газпром" готовился именно к такому сценарию.

Витренко отметил, что российская компания прокачивает через Украину больше газа, чем прописано в долгосрочных контрактах.

"Эти контракты специально заключаются с разными сроками. Так вот, многие контракты из долгосрочных уже подходят к концу или уже подошли к концу. Западные контрагенты "Газпрома" очень неохотно заключают новые долгосрочные контракты или продолжают существующие. То есть ежегодно у "Газпрома" все меньший объем по долгосрочным контрактам, потому что весь европейский рынок как раз переходит от долгосрочных контрактов к торговле на хабах, к спотовой торговле или к более динамичным контрактным формам. Поэтому тех законтрактованных объемов, которые есть сейчас по транзиту через Украину, достаточно, чтобы покрывать долгосрочные обязательства", – объяснил он.

Витренко считает, что "Северный поток – 2" могут не запустить вообще.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".

Теги: Газпром, Россия, газ, НАК Нафтогаз, газопровод, транзит, Юрий Витренко, Северный поток – 2, российский газ
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