"Газпром" и без "Северного потока – 2" может обойтись без транзита газа через Украину – Витренко

Витренко отметил, что "Газпром" качает через Украину больше газа, чем прописано в контрактах Фото: Сергій Лещенко / Facebook

"Если будет введен в эксплуатацию "Северный поток – 2", можно не ожидать продолжения транзита через Украину. Более того, даже в 2019 году, когда мы заключали новый транзитный контракт, понимали, что "Газпром", в принципе, может обойтись вообще без транзита через Украину, даже без "Северного потока – 2", – сказал он.

По словам главы "Нафтогазу", "Газпром" готовился именно к такому сценарию.

Витренко отметил, что российская компания прокачивает через Украину больше газа, чем прописано в долгосрочных контрактах.

"Эти контракты специально заключаются с разными сроками. Так вот, многие контракты из долгосрочных уже подходят к концу или уже подошли к концу. Западные контрагенты "Газпрома" очень неохотно заключают новые долгосрочные контракты или продолжают существующие. То есть ежегодно у "Газпрома" все меньший объем по долгосрочным контрактам, потому что весь европейский рынок как раз переходит от долгосрочных контрактов к торговле на хабах, к спотовой торговле или к более динамичным контрактным формам. Поэтому тех законтрактованных объемов, которые есть сейчас по транзиту через Украину, достаточно, чтобы покрывать долгосрочные обязательства", – объяснил он.

Витренко считает, что "Северный поток – 2" могут не запустить вообще.