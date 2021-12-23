Есть существенная вероятность, что "Северный поток – 2" не запустят – Витренко

Витренко (на фото) заявил, что Путин должен полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу Фото: Нафтогаз / Facebook

"До этого мы считали, что самый отрицательный сценарий для нас - если он запустится в мае. Но сейчас мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, вероятнее всего, не запустится до конца первого полугодия. Но до осени [не запустится] – это наилучший вариант для "Газпрома". При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", – сказал Витренко.

Он отметил, что речь идет об "осознанной политике", чтобы поставить перед выбором президента России Владимира Путина.

"Он должен полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убирать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие. Не просто не использовать, а потерять возможность", – подчеркнул Витренко.

По его словам, демонополизация экспорта газа из России трубопроводным транспортом приведет к тому, что "газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями".

"Будет тот же транзит через Россию и экспорт, соответственно, в Европу через ту же Украину среднеазиатского газа. И Путин в гораздо меньшей степени сможет влиять на все эти потоки газа. Это и есть европейские правила. И Путина поставили перед выбором – либо европейские правила, либо "Северный поток – 2" никогда не сможет заработать", – объяснил Витренко.