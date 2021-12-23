Есть существенная вероятность, что "Северный поток – 2" не запустят – Витренко

"До этого мы считали, что самый отрицательный сценарий для нас - если он запустится в мае. Но сейчас мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, вероятнее всего, не запустится до конца первого полугодия. Но до осени [не запустится] – это наилучший вариант для "Газпрома". При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", – сказал Витренко.
Он отметил, что речь идет об "осознанной политике", чтобы поставить перед выбором президента России Владимира Путина.
"Он должен полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убирать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие. Не просто не использовать, а потерять возможность", – подчеркнул Витренко.
По его словам, демонополизация экспорта газа из России трубопроводным транспортом приведет к тому, что "газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями".
"Будет тот же транзит через Россию и экспорт, соответственно, в Европу через ту же Украину среднеазиатского газа. И Путин в гораздо меньшей степени сможет влиять на все эти потоки газа. Это и есть европейские правила. И Путина поставили перед выбором – либо европейские правила, либо "Северный поток – 2" никогда не сможет заработать", – объяснил Витренко.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".
ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.
16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.
Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".