ФРГ пока не готова вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2" – посол Украины

В случае вторжения РФ в Украину вопрос о санкциях против "Северного потока – 2" вернется в повестку дня немецкого правительства, отметил Мельник Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

"Мы эту тему ежедневно проталкиваем. Пока мы такой готовности [со стороны ФРГ] не видим", – сказал дипломат.

По словам Мельника, немецкие политические элиты сомневаются, что Россия нападет на Украину.

"Они считают, что [наращивание войск РФ возле границы Украины] это бряцание оружием. Потому они не хотят спекулировать на этом сценарии. Но голоса там действительно есть в партиях "светофорной коалиции", – отметил посол.

Мельник добавил, что в случае вторжения РФ в Украину вопрос о санкциях против "Северного потока – 2" вернется в повестку дня немецкого правительства.

В частности, Украина работает над тем, чтобы тема трубопровода и угроз, которые он несет, вернулась в политическое русло.

"Пока нам это не удается, потому что социал-демократы как партия, у которой есть канцлер, пока не готова в таком русле об этом говорить. Но по другим партиям позиции не изменились, и мы будем ждать этих шансов", – подытожил Мельник.