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ПОЛИТИКА

ФРГ пока не готова вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2" – посол Украины

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В случае вторжения РФ в Украину вопрос о санкциях против "Северного потока 2" вернется в повестку дня немецкого правительства, отметил Мельник
В случае вторжения РФ в Украину вопрос о санкциях против "Северного потока – 2" вернется в повестку дня немецкого правительства, отметил Мельник
Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

Правительство ФРГ пока не рассматривает возможность введения санкций против газопровода "Северный поток – 2". Об этом 21 декабря в комментарии "РБК-Украина" сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Мы эту тему ежедневно проталкиваем. Пока мы такой готовности [со стороны ФРГ] не видим", – сказал дипломат.

По словам Мельника, немецкие политические элиты сомневаются, что Россия нападет на Украину.

"Они считают, что [наращивание войск РФ возле границы Украины] это бряцание оружием. Потому они не хотят спекулировать на этом сценарии. Но голоса там действительно есть в партиях "светофорной коалиции", – отметил посол.

Мельник добавил, что в случае вторжения РФ в Украину вопрос о санкциях против "Северного потока – 2" вернется в повестку дня немецкого правительства.

В частности, Украина работает над тем, чтобы тема трубопровода и угроз, которые он несет, вернулась в политическое русло.

"Пока нам это не удается, потому что социал-демократы как партия, у которой есть канцлер, пока не готова в таком русле об этом говорить. Но по другим партиям позиции не изменились, и мы будем ждать этих шансов", – подытожил Мельник.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".

Теги: Газпром, Германия, Украина, санкции, правительство, ФРГ, агрессия, нападение, угрозы, газопровод, вторжение, Андрей Мельник, Северный поток – 2, запуск, посол, давление
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