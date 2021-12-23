"3 млн кубометров в сутки". Путин заявил, что ФРГ поставляет в Польшу российский газ

"Даже перепродав 1 млрд м³ газа, можно заработать почти $1 млрд. Это бизнес. Они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 млрд больше, чем предусмотрено контрактами, теперь продают его. Но это не все. Они в реверсном режиме качают газ, как же можно в аверсном подать? Газ не может одновременно по одной трубе в обе стороны двигаться. Они не заказали и в реверсе включили", – сказал Путин.

Из ФРГ в Польшу, по его словам поступает 3 млн м³ в сутки.

"У меня есть основания полагать, что этот газ в конечном итоге идет в Украину. Потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. Может, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить ситуацию", – заявил президент России.

Он заявил, что, если этот газ попадет на рынок, цена на газ будет меньше.