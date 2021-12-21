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В Украине ни одна ТЭС не имеет минимальных запасов угля – Минэнерго

На 21 декабря фактические запасы угля на украинских ТЭС составили 463,4 тыс. тонн, отметили в Минэнергетики
На 21 декабря фактические запасы угля на украинских ТЭС составили 463,4 тыс. тонн, отметили в Минэнергетики
Фото: depositphotos.com

За неделю с 14 декабря объемы запасов угля на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) выросли на 0,8%, но ни на одной из них не соблюдены гарантированные запасы топлива. Об этом 21 декабря сообщил пресс-центр Министерства энергетики Украины.

Так, на 21 декабря фактические запасы угля на ТЭС составили 463,4 тыс. тонн. 14 декабря запасы угля составляли 459,6 тыс. тонн.

Согласно данным Минэнергетики, с 14-го по 21 декабря больше всего выросли запасы топлива на Углегорской ТЭС (Центрэнерго) – до 28,4 тыс. тонн (в 3,6 раза).

Также пополнились составы Кураховской (ДТЭК), Запорожской (ДТЭК), Трипольской (Центрэнерго) и Славянской ("Донбассэнерго") ТЭС.

На остальных станциях запасы угля сократились, больше всего – на двух станциях компании ДТЭК (Добротворской (-36%) и Приднепровской (-42%) ТЭС), а также на Змиевской (-25%) ТЭС ("Центрэнерго").

Инфографика: mpe.kmu.gov.ua
Инфографика: mpe.kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн). 

Контекст:

В Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Девять ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному "Центрэнерго", еще одна – компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова. Две ТЭС находятся на не подконтрольной Украине территории Донбасса (одна принадлежит ДТЭК, вторая – "Донбассэнерго"). 

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

Также в Минэнерго заявили, что особенностью этого отопительного сезона является работа на полную мощность атомной генерации. Сейчас на четырех АЭС в Украине работает 14 из 15 энергоблоков, их мощность составляет почти 12,5 тыс. МВт.

Теги: Украина, уголь, энергетика, дефицит, отопительный сезон, ДТЭК, угрозы, Министерство энергетики, ТЭС, Центрэнерго, работа
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