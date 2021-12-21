В Украине ни одна ТЭС не имеет минимальных запасов угля – Минэнерго

Так, на 21 декабря фактические запасы угля на ТЭС составили 463,4 тыс. тонн. 14 декабря запасы угля составляли 459,6 тыс. тонн.

Согласно данным Минэнергетики, с 14-го по 21 декабря больше всего выросли запасы топлива на Углегорской ТЭС (Центрэнерго) – до 28,4 тыс. тонн (в 3,6 раза).

Также пополнились составы Кураховской (ДТЭК), Запорожской (ДТЭК), Трипольской (Центрэнерго) и Славянской ("Донбассэнерго") ТЭС.

На остальных станциях запасы угля сократились, больше всего – на двух станциях компании ДТЭК (Добротворской (-36%) и Приднепровской (-42%) ТЭС), а также на Змиевской (-25%) ТЭС ("Центрэнерго").

Инфографика: mpe.kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).