ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль заявил, что проблема с углем в Украине решена

Шмыгаль заверил, что Кабмин "принял и принимает в оперативном порядке" все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы Украины
Шмыгаль заверил, что Кабмин "принял и принимает в оперативном порядке" все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы Украины
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 декабря в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что проблема с углем в Украине решена.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"О наличии угля. Пока баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц. То есть с углем на сегодняшний день проблематика, по информации Министерства энергетики, решена", – сказал он, отвечая на вопрос относительно угрозы остановки ТЭС из-за дефицита угля (СМИ писали, что Служба безопасности Украины предупредила Кабмин о такой опасности).  

Премьер-министр также сказал, что запасов газа в Украине "абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон".

"Все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы, правительство приняло и принимает в оперативном порядке", – заверил Шмыгаль. 

Контекст:

Украинские власти настаивают, что страна накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона (обычно он начинается в середине октября). Перед началом отопительного сезона в 2020 году в украинские подземные хранилища закачали 28,3 млрд м³. Это был рекордный запас за последние 10 лет, отметила компания "Укртрансгаз". В мае в "Нафтогазі" сообщили, что за время отопительного сезона, начиная с октября 2020 года, из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³.

5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что запас газа в хранилищах Украины составляет более 18 млрд м³ – на 13% больше средних показателей в период с 2011-го по 2019 год.

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявлял 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Однако 16 декабря он подтвердил, что морозы до -15 могут создать проблемы при прохождении отопительного сезона, о чем говорил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. 

При этом запасы угля критически малы, говорил Витренко 16 декабря. Украина (государство и частные компании) будет поставлять от шести до 10 кораблей угля морским путем ежемесячно, чтобы пополнять запасы на складах, заявляли в ОПУ. В декабре три корабля угля импортирует государственная "Центрэнерго", пять – ДТЭК

Ряд мэров, в частности, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов, заявляли о риске веерных отключений электроэнергии в Украине. Но Шмыгаль назвал эту информацию дезинформацией. "Веерных отключений в стране нет", – заявил премьер, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях. Об этом также говорил министр энергетики Галущенко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: уголь, импорт, дефицит, отопительный сезон, Денис Шмыгаль, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
  Бацман призналась, сколько раз ссорилась с Гордоном за 10 лет брака
  Бацман призналась, сколько раз ссорилась с Гордоном за 10 лет брака
"Девчуля лет 25, "Ежик в тумане". 39-летняя Вера Брежнева показала тело в сильно облегающем комбинезоне
"Девчуля лет 25, "Ежик в тумане". 39-летняя Вера Брежнева показала тело в сильно облегающем комбинезоне
Организаторы "Мисс мира" отменили финал конкурса за несколько часов до его начала
Организаторы "Мисс мира" отменили финал конкурса за несколько часов до его начала
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (223574)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (64658)
3
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (53263)
4
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (49319)
5
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (45608)
6
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (40466)
7
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (36925)
8
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (32287)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS