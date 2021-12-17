Шмыгаль заявил, что проблема с углем в Украине решена

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"О наличии угля. Пока баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц. То есть с углем на сегодняшний день проблематика, по информации Министерства энергетики, решена", – сказал он, отвечая на вопрос относительно угрозы остановки ТЭС из-за дефицита угля (СМИ писали, что Служба безопасности Украины предупредила Кабмин о такой опасности).
Премьер-министр также сказал, что запасов газа в Украине "абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон".
"Все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы, правительство приняло и принимает в оперативном порядке", – заверил Шмыгаль.
Украинские власти настаивают, что страна накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона (обычно он начинается в середине октября). Перед началом отопительного сезона в 2020 году в украинские подземные хранилища закачали 28,3 млрд м³. Это был рекордный запас за последние 10 лет, отметила компания "Укртрансгаз". В мае в "Нафтогазі" сообщили, что за время отопительного сезона, начиная с октября 2020 года, из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³.
5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что запас газа в хранилищах Украины составляет более 18 млрд м³ – на 13% больше средних показателей в период с 2011-го по 2019 год.
Глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявлял 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Однако 16 декабря он подтвердил, что морозы до -15 могут создать проблемы при прохождении отопительного сезона, о чем говорил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.
При этом запасы угля критически малы, говорил Витренко 16 декабря. Украина (государство и частные компании) будет поставлять от шести до 10 кораблей угля морским путем ежемесячно, чтобы пополнять запасы на складах, заявляли в ОПУ. В декабре три корабля угля импортирует государственная "Центрэнерго", пять – ДТЭК.
Ряд мэров, в частности, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов, заявляли о риске веерных отключений электроэнергии в Украине. Но Шмыгаль назвал эту информацию дезинформацией. "Веерных отключений в стране нет", – заявил премьер, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях. Об этом также говорил министр энергетики Галущенко.