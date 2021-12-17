Шмыгаль заявил, что проблема с углем в Украине решена

Шмыгаль заверил, что Кабмин "принял и принимает в оперативном порядке" все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы Украины Фото: kmu.gov.ua

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"О наличии угля. Пока баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц. То есть с углем на сегодняшний день проблематика, по информации Министерства энергетики, решена", – сказал он, отвечая на вопрос относительно угрозы остановки ТЭС из-за дефицита угля (СМИ писали, что Служба безопасности Украины предупредила Кабмин о такой опасности).

Премьер-министр также сказал, что запасов газа в Украине "абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон".

"Все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы, правительство приняло и принимает в оперативном порядке", – заверил Шмыгаль.