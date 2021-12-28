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"Россия никогда ни на кого не нападала первой". Вице-спикер Совфеда РФ исключил планы военной операции против Украины

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В 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины и оккупировала Крым
В 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины и оккупировала Крым
Фото: .depositphotos.com

Россия не планирует проведение военной операции против Украины. Об этом в интервью российскому "Интерфаксу" заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По его словам, "Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", потому что "никогда ни на кого не нападала первой".

В то же время Косачев сказал, что в РФ видят, "как нагнетается ситуация вокруг Донбасса и как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы юго-востока военным путем".

Он также отметил, что нормы закона РФ "Об обороне" дают возможность оперативно использовать российские вооруженные силы за рубежом. Представитель Совфеда утверждает, что одним из оснований для этого является "защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. Столтенберг также говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, безопасность, Константин Косачев, война на Донбассе, войска
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