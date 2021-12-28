"Россия никогда ни на кого не нападала первой". Вице-спикер Совфеда РФ исключил планы военной операции против Украины

В 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины и оккупировала Крым Фото: .depositphotos.com

По его словам, "Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", потому что "никогда ни на кого не нападала первой".

В то же время Косачев сказал, что в РФ видят, "как нагнетается ситуация вокруг Донбасса и как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы юго-востока военным путем".

Он также отметил, что нормы закона РФ "Об обороне" дают возможность оперативно использовать российские вооруженные силы за рубежом. Представитель Совфеда утверждает, что одним из оснований для этого является "защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них".