Арестович предположил, что российские генералы боятся Путина и говорят ему неправду о боеготовности войск РФ

"Российская группировка, которая находится у границ, недостаточно совершенна для того, чтобы нанести Украине военное поражение. Скорее, военное поражение потерпит российская группировка. С моей точки зрения, они блефуют. Еще одно предположение: российские генералы боятся Путина и сообщают ему неправду о степени боеготовности российских войск", – сказал Арестович.
Он выразил уверенность, что попытка РФ вторгнуться "закончится грандиозным поражением и тяжелейшим внутриполитическим и внешнеполитическим кризисом" в России.
"Мы не боимся. Украинские Вооруженные силы с военно-технической помощью западных союзников нанесут поражение российской группировке. Они не потянут просто. Вся российская армия ничего с нами не сможет сделать, поэтому создается миф о непобедимой российской армии", – считает советник главы ОП.
В пример он привел слухи о том, что Россия нанесет удар крылатыми ракетами и "всех разгромят".
"Мало кто знает, у них этих крылатых ракет чуть более 60 штук на всю российскую армию. Они же не смогут по нам все отстрелять, правильно? Минимум половину они сохранят для других нужд, учитывая количество военных конфликтов, которые Россия сеет по всему миру. Ну, стрельнут они 30-ю ракетами. 15 из них не долетит, еще пять промахнутся. Понимаем, во что им реально выльется эта операция", – объяснил Арестович.
Он выразил надежду, что военные профессионалы сумеют объяснить Путину, что масштабное вторжение в Украину – "это абсолютно бессмысленная затея".
"Но, если не сумеют, и Путин решит наступать, то его ждет разочарование всей жизни. Причем, в любом варианте. Попытки обострить на востоке, попытки провести ограниченную операцию на юге или полномасштабное наступление в любом случае потерпят здесь военное поражение. Поэтому бояться совершенно нечего. Конечно, война – не подарок, но эта авантюра будет утоплена в их крови. Поэтому я желаю им одуматься, и пожалеть тех 40-60 тыс. убитых российских солдат, которых они уже, я так понимаю, запланировали. Все-таки самый плохой мир лучше самой хорошей войны", – заявил Арестович.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Перед этим Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.