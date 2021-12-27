Арестович предположил, что российские генералы боятся Путина и говорят ему неправду о боеготовности войск РФ

"Российская группировка, которая находится у границ, недостаточно совершенна для того, чтобы нанести Украине военное поражение. Скорее, военное поражение потерпит российская группировка. С моей точки зрения, они блефуют. Еще одно предположение: российские генералы боятся Путина и сообщают ему неправду о степени боеготовности российских войск", – сказал Арестович.

Он выразил уверенность, что попытка РФ вторгнуться "закончится грандиозным поражением и тяжелейшим внутриполитическим и внешнеполитическим кризисом" в России.

"Мы не боимся. Украинские Вооруженные силы с военно-технической помощью западных союзников нанесут поражение российской группировке. Они не потянут просто. Вся российская армия ничего с нами не сможет сделать, поэтому создается миф о непобедимой российской армии", – считает советник главы ОП.

В пример он привел слухи о том, что Россия нанесет удар крылатыми ракетами и "всех разгромят".

"Мало кто знает, у них этих крылатых ракет чуть более 60 штук на всю российскую армию. Они же не смогут по нам все отстрелять, правильно? Минимум половину они сохранят для других нужд, учитывая количество военных конфликтов, которые Россия сеет по всему миру. Ну, стрельнут они 30-ю ракетами. 15 из них не долетит, еще пять промахнутся. Понимаем, во что им реально выльется эта операция", – объяснил Арестович.

Он выразил надежду, что военные профессионалы сумеют объяснить Путину, что масштабное вторжение в Украину – "это абсолютно бессмысленная затея".

"Но, если не сумеют, и Путин решит наступать, то его ждет разочарование всей жизни. Причем, в любом варианте. Попытки обострить на востоке, попытки провести ограниченную операцию на юге или полномасштабное наступление в любом случае потерпят здесь военное поражение. Поэтому бояться совершенно нечего. Конечно, война – не подарок, но эта авантюра будет утоплена в их крови. Поэтому я желаю им одуматься, и пожалеть тех 40-60 тыс. убитых российских солдат, которых они уже, я так понимаю, запланировали. Все-таки самый плохой мир лучше самой хорошей войны", – заявил Арестович.