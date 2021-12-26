Стороной конфликта на Донбассе Россию признает весь цивилизованный мир, кроме нее самой – Арестович

Речь об этом зашла после вопроса, почему на линии соприкосновения на Донбассе не удается открыть все контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ).

"Наши КПВВ открыты с 10 ноября 2020 года. Каждый день открываются. Они закрыты со стороны временно оккупированных территорий, там, где российские администрации. Закрыты они по причине, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых "ЛНР" и "ДНР". Их задача вывести Российскую Федерацию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ – посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что украинские власти на это не пойдут.

"Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, каковой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих. И Минские соглашения, и нормандские соглашения подписаны при участии РФ, и могут быть реализованы, только если Российская Федерация признает себя стороной конфликта. Они так выписаны. И все невыполнение соглашений начинается с того, что они не признают себя стороной конфликта", – объяснил Арестович.