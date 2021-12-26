Стороной конфликта на Донбассе Россию признает весь цивилизованный мир, кроме нее самой – Арестович

Речь об этом зашла после вопроса, почему на линии соприкосновения на Донбассе не удается открыть все контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ).
"Наши КПВВ открыты с 10 ноября 2020 года. Каждый день открываются. Они закрыты со стороны временно оккупированных территорий, там, где российские администрации. Закрыты они по причине, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых "ЛНР" и "ДНР". Их задача вывести Российскую Федерацию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ – посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт", – сказал Арестович.
Он подчеркнул, что украинские власти на это не пойдут.
"Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, каковой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих. И Минские соглашения, и нормандские соглашения подписаны при участии РФ, и могут быть реализованы, только если Российская Федерация признает себя стороной конфликта. Они так выписаны. И все невыполнение соглашений начинается с того, что они не признают себя стороной конфликта", – объяснил Арестович.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
На Донбассе находятся КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка", "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Попасть на оккупированную территорию сейчас можно через два последних.