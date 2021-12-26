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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стороной конфликта на Донбассе Россию признает весь цивилизованный мир, кроме нее самой – Арестович

Арестович подчеркнул, что конфликт на Донбассе оккупанты пытаются представить как внутренний
Арестович подчеркнул, что конфликт на Донбассе оккупанты пытаются представить как внутренний
Фото: radiosvoboda.org

Основой урегулирования конфликта на Донбассе является признание Россией, что она – сторона конфликта, заявил советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в опубликованном 26 декабря интервью телеканалу "Дом".

Речь об этом зашла после вопроса, почему на линии соприкосновения на Донбассе не удается открыть все контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ).

"Наши КПВВ открыты с 10 ноября 2020 года. Каждый день открываются. Они закрыты со стороны временно оккупированных территорий, там, где российские администрации. Закрыты они по причине, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых "ЛНР" и "ДНР". Их задача вывести Российскую Федерацию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ – посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что украинские власти на это не пойдут.

"Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, каковой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих. И Минские соглашения, и нормандские соглашения подписаны при участии РФ, и могут быть реализованы, только если Российская Федерация признает себя стороной конфликта. Они так выписаны. И все невыполнение соглашений начинается с того, что они не признают себя стороной конфликта", – объяснил Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

На Донбассе находятся КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка", "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Попасть на оккупированную территорию сейчас можно через два последних.

Теги: Россия, Донбасс, агрессия, Минские соглашения, Алексей Арестович, советник, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, признание, КПВВ
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