Глава Еврокомиссии: Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от Москвы

По ее словам, отношения с РФ зависят от самой России. Фон дер Ляйен считает, что Москва "должна прекратить свои провокации".

Глава Еврокомиссии отметила, что в ситуации, когда возникла угроза масштабной российской агрессии против Украины, президенту РФ Владимиру Путину нужно дать понять, что любая дальнейшая агрессия приведет к "санкциям с огромными последствиями", и Евросоюз готов это сделать.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "европейские страны едины" и действуют согласованно с НАТО и Соединенными Штатами.