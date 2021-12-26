Путин пригрозил "разной реакцией" на отказ США и НАТО выполнить требования РФ по "гарантиям безопасности"

В Белом доме уже заявляли, что США не примут часть требований России по безопасности, в частности – по НАТО, но Путин хочет добиться "дипломатического переговорного результата" Фото: ЕРА

Как сказал Путин, ответ РФ "может быть самым разным" и он будет зависеть от рекомендаций российских военных экспертов.

Россия, по утверждению главы Кремля, предложила договоры о "гарантиях безопасности", которые, среди прочего, предусматривают отказ НАТО от расширения на восток, "не для того, чтобы что-то прекратить".

Он хочет добиться "дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически", в рамках тех документов, которые предложила Москва.

23 декабря, комментируя эти требования по "гарантиям", Путин сказал, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "надули" и "нагло обманули" Кремль. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться.