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Путин пригрозил "разной реакцией" на отказ США и НАТО выполнить требования РФ по "гарантиям безопасности"

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В Белом доме уже заявляли, что США не примут часть требований России по безопасности, в частности по НАТО, но Путин хочет добиться "дипломатического переговорного результата"
В Белом доме уже заявляли, что США не примут часть требований России по безопасности, в частности – по НАТО, но Путин хочет добиться "дипломатического переговорного результата"
Фото: ЕРА

В случае, если США и НАТО откажутся выполнять требования России по "гарантиям безопасности", реакция Москвы может быть разной, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью каналу "Россия 1", которое выйдет вечером 26 декабря, пишет ТАСС.

Как сказал Путин, ответ РФ "может быть самым разным" и он будет зависеть от рекомендаций российских военных экспертов. 

Россия, по утверждению главы Кремля, предложила договоры о "гарантиях безопасности", которые, среди прочего, предусматривают отказ НАТО от расширения на восток, "не для того, чтобы что-то прекратить".

Он хочет добиться "дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически", в рамках тех документов, которые предложила Москва. 

23 декабря, комментируя эти требования по "гарантиям", Путин сказал, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "надули" и "нагло обманули" Кремль. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. США не примут часть требований России по безопасности, в частности – по НАТО, заявили в Белом доме 23 декабря. 

По мнению Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, контакты Вашингтона с Москвой по безопасности могут начаться в январе 2022 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, российская агрессия
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