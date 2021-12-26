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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия использует Азовское море как театр военных действий – Кулеба

В случае войны РФ будет активно использовать Азовское море для давления на украинские города, которые расположены на побережье, сказал Кулеба
В случае войны РФ будет активно использовать Азовское море для давления на украинские города, которые расположены на побережье, сказал Кулеба
Фото: ЕРА

Россия диктует условия в Азовском море и с точки зрения безопасности регион находится под ее доминированием. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в комментарии The Washington Post 25 декабря.

Россия, по сути, использует Азовское море как театр военных действий, в случае войны РФ будет активно использовать его для давления на украинские города, расположенные на побережье, сказал глава МИД.

Статья The Washington Post, в которой разместили комментарий Кулебы, посвящена в том числе ситуации с кораблем "Донбасс", произошедшей в начале зимы. Издание считает, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны, говорится в материале. 

Вечером 9 декабря 2021 года ФСБ России заявила, что "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, чем "создает угрозу безопасности мореплавания". ФСБ сообщила, что предупредила корабль о "необходимости соблюдения российского законодательства". Экипаж корабля ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал претензии страны-агрессора манипуляциями и подчеркнул, что на "Донбассе" нет вооружения, а Азовское море является акваторией общего пользования Украины и России.

Контекст:

После того, как весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, Москва начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.

ВМС Вооруженных сил Украины сообщали 10 декабря, что РФ разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб и перекрыла 70% акватории Азовского моря

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, военные, ФСБ, Керченский пролив, Азовское море, Дмитрий Кулеба, корабли, море
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