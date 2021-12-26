Россия использует Азовское море как театр военных действий – Кулеба

В случае войны РФ будет активно использовать Азовское море для давления на украинские города, которые расположены на побережье, сказал Кулеба Фото: ЕРА

Россия, по сути, использует Азовское море как театр военных действий, в случае войны РФ будет активно использовать его для давления на украинские города, расположенные на побережье, сказал глава МИД.

Статья The Washington Post, в которой разместили комментарий Кулебы, посвящена в том числе ситуации с кораблем "Донбасс", произошедшей в начале зимы. Издание считает, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны, говорится в материале.

Вечером 9 декабря 2021 года ФСБ России заявила, что "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, чем "создает угрозу безопасности мореплавания". ФСБ сообщила, что предупредила корабль о "необходимости соблюдения российского законодательства". Экипаж корабля ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал претензии страны-агрессора манипуляциями и подчеркнул, что на "Донбассе" нет вооружения, а Азовское море является акваторией общего пользования Украины и России.