Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря – ВМС Украины

Россия пытается превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", заявили в ВМС Украины Фото: depositphotos.com

Россия разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи Мариуполя Донецкой области, Бердянска Запорожской области и Геническа Херсонской области.

"Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", – заявили в ВМС Украины.