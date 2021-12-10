Зеленский о претензиях России относительно корабля ВМС Украины в Азовском море: Мы ничего не нарушали

"Мы ничего не нарушали – это первое. Второе. Я вам скажу: и Соединенные Штаты, и Европа, кстати, поддерживают нас и говорят мне лично, что "вы молодцы, что не идете на многочисленные провокации с разных сторон", – сказал он.
По словам украинского президента, речь идет о провокациях и со стороны России, и со стороны боевиков на Донбассе.
Вечером 9 декабря ФСБ (куда входит погранслужба РФ) заявила, что корабль "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, чем "создает угрозу безопасности мореплавания". ФСБ сообщила, что предупредила корабль о "необходимости соблюдения российского законодательства". Экипаж корабля ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует.
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал претензии страны-агрессора манипуляциями, и подчеркнул, что на "Донбассе" нет вооружения, а Азовское море является акваторией общего пользования Украины и России.
После того, как весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, Москва начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.
Корабль управления "Донбасс" был построен в 1969 году. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в "Краснодон", а в 2001 году – в "Донбасс". Во время оккупации Россией украинского полуострова Крым в 2014 году он оказался под российским контролем, но позже Украина получила его обратно.