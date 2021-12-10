Зеленский о претензиях России относительно корабля ВМС Украины в Азовском море: Мы ничего не нарушали

"Мы ничего не нарушали – это первое. Второе. Я вам скажу: и Соединенные Штаты, и Европа, кстати, поддерживают нас и говорят мне лично, что "вы молодцы, что не идете на многочисленные провокации с разных сторон", – сказал он.

По словам украинского президента, речь идет о провокациях и со стороны России, и со стороны боевиков на Донбассе.