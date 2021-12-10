ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский о претензиях России относительно корабля ВМС Украины в Азовском море: Мы ничего не нарушали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: США и Европа поддерживают нас
Зеленский: США и Европа поддерживают нас
Фото: ЕРА

Претензии России по поводу прохождения в Азовском море корабля Военно-морских сил Украины "Донбасс" на Западе считают провокационными. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу "1+1" в интервью, которое вышло 10 декабря.

"Мы ничего не нарушали – это первое. Второе. Я вам скажу: и Соединенные Штаты, и Европа, кстати, поддерживают нас и говорят мне лично, что "вы молодцы, что не идете на многочисленные провокации с разных сторон", – сказал он.

По словам украинского президента, речь идет о провокациях и со стороны России, и со стороны боевиков на Донбассе.

Контекст:

Вечером 9 декабря ФСБ (куда входит погранслужба РФ) заявила, что корабль "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, чем "создает угрозу безопасности мореплавания". ФСБ сообщила, что предупредила корабль о "необходимости соблюдения российского законодательства". Экипаж корабля ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал претензии страны-агрессора манипуляциями, и подчеркнул, что на "Донбассе" нет вооружения, а Азовское море является акваторией общего пользования Украины и России.

После того, как весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, Москва начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.

Корабль управления "Донбасс" был построен в 1969 году. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в "Краснодон", а в 2001 году – в "Донбасс". Во время оккупации Россией украинского полуострова Крым в 2014 году он оказался под российским контролем, но позже Украина получила его обратно.

Теги: Россия, оккупация, ВМС Украины, Керченский пролив, корабль, провокации, угрозы, боевики, Азовское море, Владимир Зеленский, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (211059)
2
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (103216)
3
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (97419)
4
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (97377)
5
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (85784)
6
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (84750)
7
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (63465)
8
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой (48520)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS