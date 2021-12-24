В основе дестабилизирующих действий России на море лежит пресловутый план "Новороссия" – экс-командующий ВМС Украины

"Черное и Азовское моря остаются акваторией как международного, так и регионального противостояния. Россия действует по принципу "право силы, а не сила права". В основе дестабилизирующих действий России на море лежит пресловутый план "Новороссия", когда РФ ставила своей целью отстранение Украины от морских акваторий. Борьба за "российские озера" продолжается, но это вызов не только Украине, но и всему международному морскому обществу (при мировой тенденции роста морских и речных перевозок как одних из наиболее экономически выгодных)", – отметил Гайдук.

Он положительно оценил заход кораблей НАТО в акваторию Черного моря.

"Присутствие военных кораблей стран-членов НАТО, которые на ротационной основе заходят в Черное море – это, в первую очередь, вызов России и, безусловно, важный политический посыл и демонстрация поддержки Украины. Плюс это демонстрация и практическая декларация международного морского права на свободу судоходства. Знаковым событием этого противостояния стал июньский заход в территориальные воды Украины вблизи аннексированного Крыма британского эсминца Defender, следовавшего из Одессы в Грузию. Тогда русские корабли открыли упреждающий огонь, но британцы не изменили ни курс перехода, ни курс международного морского права. Браво!" – подчеркнул Гайдук.