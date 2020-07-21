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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия постоянно демонстрирует готовность к применению силы в Черном и Азовском морях – командующий ВМС Украины

По словам командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы, военные корабли РФ постоянно находятся в районах добычи газа в Черном море, а также контролируют судоходство в Керченском проливе, показывая таким образом, что Черное и Азовское моря – это зона российского влияния.

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Неижпапа считает санкции ЕС и США не очень действенными
Неижпапа считает санкции ЕС и США не очень действенными
Фото: navy.mil.gov.ua

Россия постоянно демонстрирует готовность применить военную силу в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом 20 июля заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос проекта "Крым.Реалии", реальна ли атака России с юга на материковую Украину.

"Корабли Черноморского флота постоянно находятся в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море находятся корабли ФСБ России, и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе. Показывают то, что Черное и Азовское моря – это их зона влияния. И постоянно демонстрируют готовность к применению своих сил", – отметил Неижпапа.

По мнению командующего ВМС Украины, санкции, применяемые Евросоюзом и США, не принесли желаемого успеха, и "Российская Федерация не отказалась от своих намерений".

Неижпапа 20 июля участвовал в церемонии открытия международных морских учений Sea Breeze 2020.

В начале июля 2020 года он заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Теги: Россия, Крым, санкции, Черное море, Керченский пролив, военные учения, Азовское море, вторжение, российская агрессия, корабли, Алексей Неижпапа
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