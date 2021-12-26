Столтенберг созовет Совет Россия – НАТО 12 января – СМИ

В этот же день в Брюсселе пройдет заседание военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств – членов альянса.

Ранее Столтенберг предлагал провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить наращивание РФ своих войск возле границы Украины, но даты не называл.

Это заседание может стать первым за два с половиной года, отмечает DPA.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе, конкретные сроки и формат встречи будут определены позднее, сообщал "Интерфакс".

Захарова подчеркнула, что ключевыми вопросами на переговорах будут российские предложения о "нерасширении НАТО и непоявлении у российских рубежей угрожающих безопасности систем вооружений".