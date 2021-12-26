ГОРДОН
 
 
МИР

Столтенберг созовет Совет Россия – НАТО 12 января – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг назначил дату заседания Совета Россия НАТО
Столтенберг назначил дату заседания Совета Россия – НАТО
Фото: EPA

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия – НАТО 12 января 2022 года. Об этом пишут агентства Anadolu и DPA со ссылкой на представителей НАТО.

В этот же день в Брюсселе пройдет заседание военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств – членов альянса.

Ранее Столтенберг предлагал провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить наращивание РФ своих войск возле границы Украины, но даты не называл. 

Это заседание может стать первым за два с половиной года, отмечает DPA.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе, конкретные сроки и формат встречи будут определены позднее, сообщал "Интерфакс".

Захарова подчеркнула, что ключевыми вопросами на переговорах будут российские предложения о "нерасширении НАТО и непоявлении у российских рубежей угрожающих безопасности систем вооружений".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. 

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

По мнению Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. Столтенберг также говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Теги: Россия, НАТО, МИД России, Йенс Столтенберг, переговоры, Мария Захарова, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На цыгана похож", "Совершенно другой человек". Виталий Козловский резко сменил имидж
"На цыгана похож", "Совершенно другой человек". Виталий Козловский резко сменил имидж
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа
  Руслана презентовала клип на колыбельную "Ходить Сон", снятый в Карпатах. Видео
  Руслана презентовала клип на колыбельную "Ходить Сон", снятый в Карпатах. Видео
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра
52-летняя Лопес показала, как выглядит без макияжа. Это видео уже посмотрели 2 млн раз
52-летняя Лопес показала, как выглядит без макияжа. Это видео уже посмотрели 2 млн раз
"В этом году я старалась не снимать одежду". 63-летняя Мадонна опять снялась топлес и показала ягодицы
"В этом году я старалась не снимать одежду". 63-летняя Мадонна опять снялась топлес и показала ягодицы
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье
"Такие красивые", "Волшебство". Звезда "Великолепного века" Узерли показала новые фото подросших дочерей
"Такие красивые", "Волшебство". Звезда "Великолепного века" Узерли показала новые фото подросших дочерей
"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе
"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе
"Жаркая фотка", "Господи, какая красивая". Каменских в кожаном мини-платье показала голые бедра
"Жаркая фотка", "Господи, какая красивая". Каменских в кожаном мини-платье показала голые бедра
"К сексу готова", "Морда, как оладушек, расплылась". "Трансгендерная Барби" Алвес развела ноги и показала ягодицы
"К сексу готова", "Морда, как оладушек, расплылась". "Трансгендерная Барби" Алвес развела ноги и показала ягодицы
"Обалдеть", "Пожар в моем сердце". Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками
"Обалдеть", "Пожар в моем сердце". Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Пописала под елочку и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Пописала под елочку – и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением (173723)
2
"Вау! Секси-девочка". Голая жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала в ванне (141596)
3
"Просто бусинка", "Уже писюшку не показываешь". Ани Лорак выставила пятую точку крупным планом (107606)
4
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела (71192)
5
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру (54888)
6
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру (45348)
7
Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото (38433)
8
"Бац – и сюрприз", "Без Тины шоу не будет". Обвинившая "Голос країни" в интригах и хайпе Тина Кароль вернулась на проект (37852)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS