Договоренности с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны – экс-министр обороны Украины Загороднюк

"Проблема в том, что переговоры под угрозой вторжения или угрозой начала боевых действий – это не переговоры, это разбой. То есть это угроза применения силы. И будет большой слабостью для Запада, особенно для администрации [президента США Джо] Байдена, начать и вести эти переговоры без того, чтобы в первую очередь сказать, что любые договоренности, любые вообще разговоры могут быть только после деэскалации", – сказал он.

Экс-министр обороны заявил при этом, что "любые договоренности с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны".

"Есть такая теория игр, где описывается взаимодействие субъектов, которые либо конкурируют, либо сотрудничают. Скорее всего, они используют вот эту рамку. То есть едут два автомобиля, которые могут столкнуться. Как только они сближаются – риск увеличивается. Каждый из них надеется, что один повернет, тот проедет, а он таким образом выиграет. Если повернут оба – оба проиграли, а если повернет первым – он проиграл. А худший случай – это когда они не поворачивают, происходит столкновение и гибнут все. И этого никто не желает. И здесь нужно понимать, что даже при полном сближении они все еще не хотят этого столкновения", – объяснил Загороднюк.

Он считает, что президент РФ Владимир "Путин не желает войны в Украине".

"Он понимает свои риски. И мы уверены, что он полностью понимает, что для него это будет конец. Но он повышает ставки и пытается сделать вид, что его это не пугает. И вот здесь вопрос: хватит ли смелости у Запада не свернуть с дороги и таким образом показать Путину, что он не может диктовать свои условия", – подчеркнул Загороднюк.