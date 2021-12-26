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Договоренности с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны – экс-министр обороны Украины Загороднюк

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Загороднюк (на фото) считает, что Путин не хочет войны в Украине
Загороднюк (на фото) считает, что Путин не хочет войны в Украине
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

На переговорах с Россией по вопросам безопасности Соединенным Штатам следует предупредить, что начинать нужно с деэскалации ситуации. Такое мнение бывший министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк выразил "Радіо Свобода" в опубликованном 25 декабря интервью.

"Проблема в том, что переговоры под угрозой вторжения или угрозой начала боевых действий – это не переговоры, это разбой. То есть это угроза применения силы. И будет большой слабостью для Запада, особенно для администрации [президента США Джо] Байдена, начать и вести эти переговоры без того, чтобы в первую очередь сказать, что любые договоренности, любые вообще разговоры могут быть только после деэскалации", – сказал он.

Экс-министр обороны заявил при этом, что "любые договоренности с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны".

"Есть такая теория игр, где описывается взаимодействие субъектов, которые либо конкурируют, либо сотрудничают. Скорее всего, они используют вот эту рамку. То есть едут два автомобиля, которые могут столкнуться. Как только они сближаются – риск увеличивается. Каждый из них надеется, что один повернет, тот проедет, а он таким образом выиграет. Если повернут оба – оба проиграли, а если повернет первым – он проиграл. А худший случай – это когда они не поворачивают, происходит столкновение и гибнут все. И этого никто не желает. И здесь нужно понимать, что даже при полном сближении они все еще не хотят этого столкновения", – объяснил Загороднюк.

Он считает, что президент РФ Владимир "Путин не желает войны в Украине".

"Он понимает свои риски. И мы уверены, что он полностью понимает, что для него это будет конец. Но он повышает ставки и пытается сделать вид, что его это не пугает. И вот здесь вопрос: хватит ли смелости у Запада не свернуть с дороги и таким образом показать Путину, что он не может диктовать свои условия", – подчеркнул Загороднюк.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом на фоне сообщений о стягивании войск РФ к украинским границам Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, война, переговоры, ультиматум, российская агрессия, Андрей Загороднюк, войска
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