У России нет логической причины начинать войну с Украиной – экс-министр обороны Украины Загороднюк

"Кремль, когда планирует операцию, должен понимать, как они ее закончат, не только как они ее начнут. Если ты не можешь закончить что-нибудь успешно, то и не надо начинать. И они должны понимать, что не удержат нашу территорию. Большая часть населения Украины – это показывают и наши исследования, и все социологические исследования – даже не мыслит, не видит себя под Российской Федерацией", – сказал он.

По словам экс-министра, "огромное количество людей готовы брать оружие в руки или каким-либо другим образом помогать армии или движению сопротивления и территориальной обороне".

"То есть их (российских войск. – "ГОРДОН") абсолютно здесь не ждет быстрая победная война, а потому и логической причины начинать войну для них нет. [Президент РФ Владимир] Путин рассчитывает на игру "на слабо" с Западом. И для того, чтобы Запад испугался, они могут одобрить документы о начале операции, даже могут подогнать сюда большее количество личного состава", – считает Загороднюк.

Он объяснил, что 100 с лишним тысяч российских военных, которые, по разным данным, сосредоточено сейчас возле границ Украины, для вторжения "абсолютно не хватит", и согласился с мнением, что для этого необходимо 400 тыс.