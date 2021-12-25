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ПОЛИТИКА

У России нет логической причины начинать войну с Украиной – экс-министр обороны Украины Загороднюк

Загороднюк считает, что РФ не удержит захваченную территорию Украины
Загороднюк считает, что РФ не удержит захваченную территорию Украины
Фото: radiosvoboda.org

Для руководства России нет смысла воевать против Украины, заявил бывший министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в опубликованном 25 декабря интервью "Радіо Свобода".

"Кремль, когда планирует операцию, должен понимать, как они ее закончат, не только как они ее начнут. Если ты не можешь закончить что-нибудь успешно, то и не надо начинать. И они должны понимать, что не удержат нашу территорию. Большая часть населения Украины – это показывают и наши исследования, и все социологические исследования – даже не мыслит, не видит себя под Российской Федерацией", – сказал он.

По словам экс-министра, "огромное количество людей готовы брать оружие в руки или каким-либо другим образом помогать армии или движению сопротивления и территориальной обороне".

"То есть их (российских войск. – "ГОРДОН") абсолютно здесь не ждет быстрая победная война, а потому и логической причины начинать войну для них нет. [Президент РФ Владимир] Путин рассчитывает на игру "на слабо" с Западом. И для того, чтобы Запад испугался, они могут одобрить документы о начале операции, даже могут подогнать сюда большее количество личного состава", – считает Загороднюк.

Он объяснил, что 100 с лишним тысяч российских военных, которые, по разным данным, сосредоточено сейчас возле границ Украины, для вторжения "абсолютно не хватит", и согласился с мнением, что для этого необходимо 400 тыс.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, война, Кремль, граница, агрессия, нападение, оборона, вторжение, российская агрессия, война в Украине, Андрей Загороднюк, население, войска
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