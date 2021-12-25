Путин за 20 лет правления разрушил репутацию России, остается угрожать войной – российский журналист Пархоменко

"Есть такая вещь – репутация. Президент Путин за 20 лет своего правления разрушил репутацию России. Давайте мы не будем бешено вращать глазами, поднимать пальцы, давать петуха, а просто спокойно, размеренно это скажем: он разрушил международную репутацию страны", – сказал он.

По словам журналиста, глава Кремля "сделал страну страной хулиганов, которая много раз продемонстрировала свое презрение к международным законам, к своим собственным обязательствам; которая отказывается вспоминать, что она обещала вчера; которая надувает снова и снова; которая поддерживает тиранов, помогает садистам; которая, совершая уголовные преступления, убивая людей, например, или пытаясь убить людей, или взламывая серверы, воруя данные, в том числе частные, персональные, отказывается нести ответственность за это и выдавать конкретных преступников, которые это совершили".

"Из этого складывается репутация страны. Репутация разрушена, поэтому к ней не относятся на равных. Все остальное – вращение глазами. И возможности для того, чтобы заставить тех, кто не относится к России как к равному партнеру, все-таки прислушаться к ней, остается все меньше и меньше. Вот, собственно, [...] люди, которые управляют Россией сегодня, пришли к тому, что им нужно распечатывать последний неприкосновенный запас – угрозы войной", – объяснил Пархоменко.

Он отметил, что российские власти "много чего уже перепробовали".

"Они скупали за деньги, [...] будут покупать еще. Понятно, что одним этим проблема не решается. Финансировать экстремистские партии – не решается. Расставлять по миру вещательные компании, дезинформирующие людей, сеющие среди них рознь, панику, ненависть, презрение, дремучесть и так далее – тоже не работает. Вот все это вместе результата не дает. Попробовали одно, другое, третье. Остается вроде как воевать. Но воевать невозможно – значит, угрожать войной", – считает Пархоменко.