ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Харькове ЛГБТ-активистки спели перед Генконсульством РФ: "Богородица, дева, Путина прогони". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Активистки принесли подарки для Путина игрушечный мозг и белые тапочки
Активистки принесли подарки для Путина – игрушечный мозг и белые тапочки
Фото: suspilne.media

Под консульством России в Харькове активистки ЛГБТ-сообщества устроили 24 декабря уличный перформанс и оставили для президента РФ Владимира Путина коробку с подарками. Об этом сообщило Общественное.

На акцию вышли 15 человек. Организатор перформанса Анна Шарыгина рассказала, что подарки принесли от имени Адской Николаи – феминистической версии святого Николая. 

"К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим – никто не приходит, а адский Николай приходит к настоящим язычникам. Сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора, чтобы он мог знать, что думает украинское общество и ЛГБТ-сообщество Харькова о том, что происходит", – сказала Шарыгина.

Во время акции активистки пели: "Богородица, дева, Путина прогони".

Участницы перформанса оставили под консульством РФ коробку с подарками, в которую положили игрушечный мозг, историю Украины, белые тапочки, носки и конвенцию ООН. 

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

"Мы хотим, чтобы агрессия прекратилась. Протест, несогласие, сильные эмоции можно проявлять и мирным способом. Мы решили выразить то, что испытывает наше сообщество относительно информации о возможной эскалации. Хотим показать, что мы не согласны, не хотим войны, а также участия России в жизни Украины", – пояснила организатор акции. 

Коробку с подарками поставили у входа в консульство, ее осмотрели охранники и продолжили дежурство.

видео

Видео: Суспільне Харків / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Харьков, ЛГБТ, протесты, российская агрессия, консульство, святой Николай, акции протеста, Анна Шарыгина, подарки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Пописала под елочку и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Пописала под елочку – и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса
Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта
Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта
Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество 25 домов бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса
Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество 25 домов бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса
"Люблю прятаться в объятиях второй половинки". Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым
"Люблю прятаться в объятиях второй половинки". Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев
"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев
  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой
  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой
  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь
  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь
"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"
"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вау! Секси-девочка". Голая жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала в ванне (132681)
2
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением (93958)
3
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой (75909)
4
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела (67758)
5
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (60857)
6
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру (53146)
7
"Просто бусинка", "Уже писюшку не показываешь". Ани Лорак выставила пятую точку крупным планом (48304)
8
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру (43084)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS