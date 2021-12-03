В Киевском зоопарке рассказали о судьбе баранов и овец, принявших участие в акции протеста

Общественное движение "Український стяг" проводило акцию протеста против старых маршруток на дорогах столицы и вероятной коррупции в мэрии. Протестующие привезли животных на акцию, чтобы показать, что "люди – не скот".

Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик сообщал, что на митингующих составили протокол за жестокое обращение с животными, а овец изъяли и передали на временную передержку в Киевский зоопарк.

"Мы забрали овец и баранов со двора КГГА. Там они забились в угол и дрожали от страха, имели неприглядный вид. Было принято решение забрать их в зоопарк, поскольку на Крещатике баранам не место. Многие даже писали, что животные пойдут на шашлык. Это не так. Бараны и овцы находятся у нас на карантине", – рассказал гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Фото: segodnya.ua

По его словам, это обычные беспородные животные. Им сделали анализы и выявили глисты, а у двух особей хромоту – у них неправильно разрослись копыта, которые никто не чистил, рассказал завотделом ветеринарной медицины Виталий Кобылинский.

Специалист отметил, что "копытные немного истощены", но в пределах нормы. Когда овцы поступили в зоопарк, их кормили только сеном, чтобы избежать осложнений для кишечника, но сейчас их уже кормят полноценным кормом.

На карантине животные пробудут минимум месяц. Что с ними будет дальше, еще точно неизвестно, но Трантин предполагает, что они останутся в "Киевзоо", будут жить на территории детского контактного зоопарка.