Во Львове мужчина держал а квартире в неудовлетворительном состоянии восемь собак и девять кошек – полиция

Информацию правоохранители получили от зоозащитников.

"По словам заявителей, житель одного из домов на улице Замарстыновской во Львове содержал в своем доме около 20 животных – собак и кошек, не предоставлял им необходимого ухода, не обеспечивал кормление и соответствующие условия содержания", – говорится в сообщении.

Правоохранители прибыли к дому мужчины.

"После длительных переговоров 26-летний владелец квартиры впустил полицейских и волонтеров в дом, где находились восемь собак и девять кошек – большинство в неудовлетворительном и болезненном состоянии", – сообщили в полиции.

Животных забрали в ветеринарную клинику, во время оказания помощи одна собака умерла.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.