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Гражданин Индии пытался вывезти из Украины трех живых волков под видом собак. Их выдал вой в аэропорту Борисполь

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Животные изъяты и будут переданы в "Фельдман Экопарк" в Харьковской области
Животные изъяты и будут переданы в "Фельдман Экопарк" в Харьковской области
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз из Украины трех живых волков под видом собак породы лайка. Об этом сообщается 4 ноября на сайте Госпогранслужбы (ГПСУ) и в Facebook Киевской таможни.

Отмечается, что отправку животных обнаружили в грузовом терминале аэропорта Борисполь. Согласно документам, отправителем был гражданин Индии, а конечной точкой указан Непал.

"При осмотре груза киевские таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были подобны милым и привычным лайкам, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса", – говорится в сообщении Киевской таможни.

https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA/posts/4667993476594744

На гражданина Индии составлен протокол о нарушении таможенных правил Украины, подчеркнули в ГПСУ.

Животные изъяты и будут переданы в "Фельдман Экопарк" в Харьковской области.

"На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения волков – а именно разрешения #CITES, документов о праве приобретения животных, ветеринарного свидетельства – отправитель не имел", – подчеркнули в Киевской таможне.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Теги: Украина, Борисполь, животные, Непал, аэропорт, таможня, декларация, пограничники, ГПСУ, собаки, документы, нарушение
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