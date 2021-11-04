Гражданин Индии пытался вывезти из Украины трех живых волков под видом собак. Их выдал вой в аэропорту Борисполь

Животные изъяты и будут переданы в "Фельдман Экопарк" в Харьковской области Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Отмечается, что отправку животных обнаружили в грузовом терминале аэропорта Борисполь. Согласно документам, отправителем был гражданин Индии, а конечной точкой указан Непал.

"При осмотре груза киевские таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были подобны милым и привычным лайкам, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса", – говорится в сообщении Киевской таможни.

На гражданина Индии составлен протокол о нарушении таможенных правил Украины, подчеркнули в ГПСУ.

Животные изъяты и будут переданы в "Фельдман Экопарк" в Харьковской области.

"На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения волков – а именно разрешения #CITES, документов о праве приобретения животных, ветеринарного свидетельства – отправитель не имел", – подчеркнули в Киевской таможне.

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