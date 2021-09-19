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Гражданин Австрии пытался вывезти из Украины столетнюю картину и книгу на французском языке – ГПСУ

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Портрет девушки в красной косынке датирован 1917 годом
Портрет девушки в красной косынке датирован 1917 годом
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

76-летний австриец 18 сентября пытался вывезти из Украины старинную книгу и картину начала XX века. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Гражданин Австрии пытался выехать через паромный пункт "Орловка" в Одесской области. Пограничники Измаильского отряда и таможенники решили провести подробный осмотр машины иностранца. В его личных вещах обнаружили картину и книгу, которые могут представлять историко-культурную ценность.

"Мужчина перевозил картину, обрамленную деревянной рамой золотистого цвета, с изображением девушки в красной косынке. На полотне отмечена фамилия, вероятно, автора и дата – 1917 год. Книга на французском языке Grands peintres de l'allemagne ("Великие художники Германии". – "ГОРДОН") была издана в 1891 году в Париже. В ней содержался лист с надписью о награждении этой книгой ученицы шестого класса Одесской Мариинской женской гимназии в 1898 году", – рассказали пограничники.

Мужчина рассказал, что приобрел предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда) сотрудники ГПСУ сообщили в Службу безопасности Украины. Представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы для проведения экспертизы.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/2014829605335444

 

Теги: Украина, Австрия, Госпогранслужба, пограничники, контрабанда, Одесская область, ГПСУ, Орловка, картина, иностранцы, нарушение
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