В Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язву

Животное умерло в ночь на 28 сентября. На следующий день об этом сообщили в Тернопольскую городскую больницу ветмедицины. Специалисты отобрали необходимые пробы и направили их в городскую лабораторию Госпродпотребслужбы, где была подтверждена сибирская язва. Со 2 октября зооуголок находится на карантине.

4 октября диагноз подтвердили специалисты в Киеве.

"На сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение", – говорится в сообщении.

Ночью 3 октября из этого зооуголка в Тернополе сбежали два буйвола. Животные гуляли в центре города, пока их не поймали работники парка.