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В Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язву

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В зооуголке наблюдают за здоровьем животных
В зооуголке наблюдают за здоровьем животных
Фото: tenews.te.ua

В Тернопольском зооуголке, который расположен в местном парке "Топильче", в конце сентября умер пони. Специалисты Госпродпотребслужбы установили, что у него была сибирская язва. Об этом сообщается на сайте ведомства 4 октября.

Животное умерло в ночь на 28 сентября. На следующий день об этом сообщили в Тернопольскую городскую больницу ветмедицины. Специалисты отобрали необходимые пробы и направили их в городскую лабораторию Госпродпотребслужбы, где была подтверждена сибирская язва. Со 2 октября зооуголок находится на карантине.

4 октября диагноз подтвердили специалисты в Киеве.

"На сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение", – говорится в сообщении.

Ночью 3 октября из этого зооуголка в Тернополе сбежали два буйвола. Животные гуляли в центре города, пока их не поймали работники парка.

Контекст:

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, имеющее преимущественно кожную форму, реже – легочную и кишечную формы с явлениями сепсиса. Источником инфекции являются дикие животные и скот, заражение происходит контактным путем.

Ей могут болеть как животные, так и люди, но от человека к человеку инфекция не передается, сообщается на сайте Центра общественного здоровья. Последний известный случай заболевания человека сибирской язвой в Украине произошел в августе 2020 года в Одесской области.

Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и животными продуктами – костями, шерстью, кожей, мясом.

Теги: Тернополь, животные, инфекция, Госпродпотребслужба, сибирская язва
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