Собаки и лошадь чуть не сорвали отборочный матч Дефлимпийских игр под Полтавой. Фото, видео

Итальянские игроки не справились с неожиданными препятствиями – Украина победила со счетом 3:0 Фото: np.pl.ua

В первом тайме на поле выбежали две собаки, которые покинули газон только после вмешательства представителей сборной Украины.

Фото: np.pl.ua

Фото: np.pl.ua

После перерыва, на 59-й минуте, на поле неожиданно выбежала лошадь. Ее выводили за пределы поля болельщики и тренеры хозяев.

Фото: np.pl.ua

Несмотря на то, что судье дважды пришлось останавливать игру, командам все же удалось доиграть ее до конца. Украина победила со счетом 3:0.

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