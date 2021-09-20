Собаки и лошадь чуть не сорвали отборочный матч Дефлимпийских игр под Полтавой. Фото, видео

В первом тайме на поле выбежали две собаки, которые покинули газон только после вмешательства представителей сборной Украины.
После перерыва, на 59-й минуте, на поле неожиданно выбежала лошадь. Ее выводили за пределы поля болельщики и тренеры хозяев.
Несмотря на то, что судье дважды пришлось останавливать игру, командам все же удалось доиграть ее до конца. Украина победила со счетом 3:0.
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Дефлимпийские игры – санкционированные Международным олимпийским комитетом соревнования самого высокого уровня для людей с нарушением слуха. XXIII летние Дефлимпийские игры проходили в 2017 году в Турции, сборная Украины на них стала второй после России с 99 медалями – среди них 21 золотая, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей.
Летние Дефлимпийские игры 2021 будут проходить в Бразилии в период с 1-го по 15 мая 2022 года.