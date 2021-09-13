В Казахстане полиция задержала водителя с лошадью в салоне "Жигулей"

"Остановившие его на автодороге сотрудники батальона патрульной полиции сразу же доставили подозреваемого в отдел полиции вместе с автомашиной, в салоне которой находилась живая лошадь. Чуть позже нашелся и хозяин похищенной лошади, который вовсе и не знал о пропаже скота", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что задержанный гражданин причастен к кражам еще нескольких лошадей и телят. Похищаемых животных он загружал в свою машину и увозил в укромное место, после чего начинал искать покупателей скота.

Местное издание "Литер" пишет, что машина задержанного – "Жигули".

В областном департаменте полиции заявили, что продолжают расследование и ищут скупщиков похищенных животных. Действия подозреваемого квалифицировали в соответствии со статьей 188-1 (скотокрадство) Уголовного кодекса Казахстана. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.